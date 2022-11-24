40-летняя россиянка умерла после пластической операции в Южной Корее – СМИ

Фото: depositphotos/DenisSmile

40-летняя россиянка скончалась после пластической операции по подтяжке лица в Южной Корее. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает портал News1.

По информации издания, операция проходила 21 ноября в одной из профильных клиник Сеула. В ходе реабилитации состояние гражданки РФ резко ухудшилось. После этого пациентку срочно перевели в отделение неотложной помощи другой больницы.

"После проведения сердечно-легочной реанимации и перевоза женщины в ближайшую крупную больницу <...> она скончалась", – говорится в сообщении.

В полиции заявили, что планируют подать заявление на проведение вскрытия. По словам представителей правоохранительных органов, будут расследованы действия сотрудников больницы, в том числе хирурга и анестезиолога.

Ранее сообщалось, что в московской клинике после пластической операции умер 22-летний пациент. Его состояние внезапно ухудшилось. Был проведен комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!