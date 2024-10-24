Женщина из Подмосковья арестована за хищение свыше 7,4 млн рублей у вдовы участника СВО

Фото: depositphotos/igor_d

Женщину арестовали в Подмосковье за хищение свыше 7,4 миллиона рублей у вдовы участника СВО, пишет пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел на территории Коломенского городского округа. По версии правоохранителей, пострадавшая получила эти средства из-за гибели мужа. Затем фигурантка, по версии полиции, убедила женщину передать ей эту сумму в долг, заранее не планируя ее возвращать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.



Ранее двое злоумышленников украли у москвича 10 миллионов рублей. Все случилось во время нелегального обмена валют. Пострадавший договорился о встрече, но по прибытии на место на его авто напали неизвестные, которые ограбили его, угрожая ножом. Двоих из них удалось задержать и поместить под стражу.

