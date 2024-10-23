Герой мема про "борщ с капустой" Литвинков заявил, что его обокрали в Москве

Фото: телеграм-канал "Никита Литвинков"

Никита Литвинков, известный по популярному мему "борщ с капустой, но не красный", подтвердил "Газете.ру", что в Москве неизвестные похитили его банковскую карту. После этого с баланса было списано более семи тысяч рублей.

Кража произошла 12 октября, когда Литвинков играл на аккордеоне возле Музея космонавтики на ВДНХ. Однако мужчина обнаружил пропажу спустя несколько часов, когда ему начали приходить сообщения о списании средств.

"Играю на ВДНХ нечасто. Основная деятельность – жить жизнь Никиты Литвинкова", – добавил он.

Литвинков обратился в полицию и сообщил, что в последний раз он использовал карту для оплаты проезда. Возбуждено уголовное дело.

Ранее телефонные мошенники под видом правоохранительных органов обманули 69-летнюю жительницу Московской области и похитили у нее более 13 миллионов рублей.

Неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили о якобы обязательной необходимости смены кадастрового номера принадлежащей ей квартиры. Пенсионерка продала свое жилье, а вырученные денежные средства перевела на счет неустановленного лица.