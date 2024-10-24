McDonald's назвал лук в бургерах возможной причиной кишечной инфекции

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Заражение кишечной палочкой посетителей сети фастфуда McDonald’s в США могло быть связано с луком, сообщил президент McDonald's USA Джо Эрлингер в своем обращении на сайте компании.

"Мы решили убрать нарезанный лук, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах в заведениях в отдельных штатах", – уточнил Эрлингер.

Также этот продукт, известный как "Роял Чизбургер", было решено временно убрать из меню в некоторых штатах. Выяснилось, что нарезанный лук поставлял один поставщик, который обслуживает три распределительных центра. Однако расследование еще продолжается.

Первые случаи заражения были зарегистрированы еще в конце сентября. К настоящему времени 10 из 49 пострадавших госпитализированы, а один пожилой человек скончался. Наибольшее число пострадавших отмечалось в штатах Колорадо и Небраска.

