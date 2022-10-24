Прокуратура взяла на контроль дело о нападении на Галину Быстрицкую

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на российскую художницу Галину Быстрицкую в Солнечногорске. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, 23 октября неизвестный проник на территорию участка, расположенного в деревне Подолино. Он, угрожая предметом, похожим на оружие, украл крупную сумму денег.

"В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее сообщалось, что в подмосковной Апрелевке ограбили отделение Сбербанка. Грабителя нашли спустя несколько дней после происшествия.

Его опознал сотрудник банка, сам мужчина признался в содеянном. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были найдены улики, подтверждающие его причастность к преступлению.



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