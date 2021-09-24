Движение восстановили в Лефортовском тоннеле после ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение удалось восстановить в Лефортовском тоннеле в Москве после произошедшей там аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

"Движение восстановлено", – подтвердили в Дептрансе.

Ранее на участке внешней стороны тоннеля после пересечения с Красноказарменной улицей перевернулся автомобиль. Движение транспорта осуществлялось по одной полосе из трех.

О пострадавших в результате ДТП не сообщалось. В Дептрансе попросили водителей по возможности объезжать данный участок.