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Москва 24

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18:44

Очевидцы сообщают об эвакуации людей из "Москва-Сити"

происшествия

18:44

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Фото: vk.com/moscowtop1

Людей эвакуируют из башни "Федерация – Запад" в "Москва-Сити". Об этом сообщили очевидцы.

По предварительным данным, задымление произошло в машинном отделении на уровне 38 этажа.

Как передает ТАСС, пожарно-спасательные подразделения проверяют информацию, идет поиск источника задымления. Из здания вывели 150 человек.

По сообщениям телеграм-каналов, задымление произошло в лифтовой шахте, его уже устранили.

Башня "Федерация – Запад" – 63-этажное здание высотой 242,4 метра. В комплексе размещены офисы и апартаменты.

Накануне произошел пожар в ангаре на улице Ижорской. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

В понедельник, 23 сентября, крупный пожар также произошел в СНТ "Звезда" городского округа Сергиев Посад. Кроме того, горел частный дом под Балашихой.

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происшествия

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