Sabah: двое российских моряков погибли в результате несчастного случая в Турции

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Двое членов экипажа грузового судна Navis 2 под российским флагом погибли в результате несчастного случая в Турции. Об этом пишет газета Sabah.

По информации издания, инцидент произошел 23 августа, когда судно стояло на якорной стоянке в бухте Бандырма на северо-западе страны. Константин Мартынов и Дмитрий Мочалов, как указывается, отравились газом в трюме. Тела моряков доставлены в Институт судебной медицины города Бурса.

В компании, оказывающей агентские услуги судну, заявили, что россияне погибли, упав в один из палубных люков. Однако по поводу версии с отравлением газом сейчас однозначного заключения нет, добавили там.

После завершения судмедэкспертизы тела отправят в Россию, уточнила газета.

Ранее сообщалось, что считавшаяся пропавшей россиянка Залия Шамигулова из Челябинска погибла на Маврикии. Отмечается, что местный житель Пурявирсингх Сундур зарезал девушку на почве ревности. На допросе он рассказал, что после случившегося закопал погибшую.

В ближайшее время российское посольство на Маврикии решит вопрос с отправкой на родину тела Шамигуловой.