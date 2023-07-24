16:11Происшествия
Подпорная стена обрушилась и раздавила несколько автомобилей в Кисловодске
Фото: телеграм-канал "Евгений Моисеев"
Обрушение подпорной стены произошло на территории промзоны в Кисловодске, в результате чего повреждения получили по меньшей мере четыре автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Евгений Моисеев.
"Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске на [улице] Промышленной, 4Е", – написал он.
Градоначальник уточнил, что из людей никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и спасатели.
В свою очередь, ставропольское управление МЧС РФ в беседе с РИА Новости подтвердило повреждение четырех машин. В ведомстве также уточнили, что рухнули 25 метров стены, не исключено, что ее разрушение продолжится.
Как добавили в МЧС, из-за повреждения газопровода без газа остались четыре частных предприятия. Сейчас проблему устраняют специалисты, восстановить газоснабжение планируется во вторник, 25 июля.
По факту происшествия проверку организовала прокуратура Ставропольского края. По данным ведомства, к обрушению стены привели ливневые паводки. В ходе проверки планируется оценить исполнение требований федерального законодательства.
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