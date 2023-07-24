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16:11

Происшествия

Подпорная стена обрушилась и раздавила несколько автомобилей в Кисловодске

Фото: телеграм-канал "Евгений Моисеев"

Обрушение подпорной стены произошло на территории промзоны в Кисловодске, в результате чего повреждения получили по меньшей мере четыре автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске на [улице] Промышленной, 4Е", – написал он.

Градоначальник уточнил, что из людей никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и спасатели.

В свою очередь, ставропольское управление МЧС РФ в беседе с РИА Новости подтвердило повреждение четырех машин. В ведомстве также уточнили, что рухнули 25 метров стены, не исключено, что ее разрушение продолжится.

Как добавили в МЧС, из-за повреждения газопровода без газа остались четыре частных предприятия. Сейчас проблему устраняют специалисты, восстановить газоснабжение планируется во вторник, 25 июля.

По факту происшествия проверку организовала прокуратура Ставропольского края. По данным ведомства, к обрушению стены привели ливневые паводки. В ходе проверки планируется оценить исполнение требований федерального законодательства.

Видео: телеграм-канал "Евгений Моисеев"

На днях пешеходный мост обрушился в городе Луге Ленинградской области. В результате инцидента погиб один человек, еще трое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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