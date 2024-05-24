В Екатеринбурге осужденный сбежал от правоохранителей и спрятался в мусорном баке

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Осужденный сбежал от сотрудников из отдела розыска и спрятался в мусорном баке в Екатеринбурге. Об этом сообщил региональный главк ФСИН РФ в соцсети "ВКонтакте".

В публикации указано, что сотрудники свердловского ГУ ФСИН провели розыск осужденных, которые уклонялись от исправительных и обязательных работ, и тех, кто не явился к месту отбывания наказания самостоятельно. Во время проведения операции были и те фигуранты, которые прятались в необычных местах, говорится в тексте.

По информации ведомства, один мужчина, приговоренный Ивдельский горсудом к принудительным работам за грабеж и кражу, не отбывал срок и скрылся в Екатеринбурге. Правоохранители установили адрес, где он находится, но открыть дверь осужденный отказался. Тогда сотрудники ГУ ФСИН для проникновения в квартиру прибегнули к помощи МЧС и полиции. После проникновения в жилище разыскиваемый попытался скрыться от сотрудников и спрятался в мусорном баке, однако его обнаружили.

Мужчину доставили в отдел полиции для оформления процедуры задержания.

До этого сообщалось, что столичные полицейские задержали обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, который до этого сбежал из городской клинической больницы. Как рассказали в главке МВД РФ по Москве, ранее мужчине предъявили обвинение и отправили под стражу. Позже он пожаловался на плохое самочувствие, и его госпитализировали.

По данным следствия, при проведении компьютерной томографии обвиняемый сбежал через окно второго этажа. Спустя время правоохранители его задержали.