Полиция задержала мужчину, сбежавшего из-под стражи во время КТ в столичной больнице

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Сотрудники столичной полиции задержали обвиняемого в незаконном обороте наркотических веществ, который до этого сбежал из городской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что 11 августа мужчине предъявили обвинения по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ и отправили его в СИЗО. Однако позже он пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован для обследования.

"При проведении компьютерной томографии обвиняемый, воспользовавшись необходимостью снятия специальных средств, совершил побег через окно второго этажа здания", – цитирует ведомство Агентство "Москва".

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину. Сейчас он находится в СИЗО № 7.

До этого сообщалось, что мужчина ударил супругу ножом в шею в одной из московских квартир на улице Лесная, а затем скрылся. Полицию вызвала 13-летняя дочь супругов, которая в это время была в квартире. Пострадавшую мать девочки с ножевыми ранениями доставили в больницу.

