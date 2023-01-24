В Омской области застрелили верблюда, убившего сторожа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Верблюда, который на днях затоптал сторожа охотничьей базы в Тюкалинском районе Омской области, застрелили. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства в одной из силовых структур рассказал, что для этого директор базы нанял людей в соседней деревне. Уточняется, что мужчина имел право убить животное, поскольку оно принадлежало ему.

"Если животное принадлежит ему, то он имеет на это право. Это как если бы он своего быка застрелил или барана", – объяснил собеседник агентства.

Инцидент произошел 21 января. Верблюд нанес сторожу серьезные травмы. Мужчину госпитализировали, однако он скончался в больнице.

В связи со случившимся правоохранительными органами была организована проверка. По некоторым данным, мужчина сам спровоцировал животное напасть, ударив его кулаком.



Верблюд убил охранника в Омской области

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