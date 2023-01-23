Лев ранил залезшую в вольер посетительницу зоопарка в Приморье

Фото: телеграм-канал ''Приморье Онлайн''

Лев ранил посетительницу зоопарка "Чудесный" в Приморье, она залезла к нему в вольер. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители зоопарка уточнили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Просьбу покинуть территорию учреждения посетительница и ее попутчики проигнорировали.

"В какой-то момент женщина вновь осталась одна и направилась к клетке с нашим львом Аристо. Судя по видео, она осмотрелась и начала перелазить через ограждение, в метре от которого висит табличка "За ограждения не заходить", – сообщили в пресс-службе.

После услышанных криков женщины к ней на помощь бросились сотрудники зоопарка. Однако спасти от ранения посетительницу не удалось: она оказалась очень близко к вольеру.

Пострадавшей оказали первую помощь на месте. Позже прибывшие врачи подтвердили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

До этого цирковой медведь укусил за плечо 7-летнего мальчика во время фотографирования после представления в поселке Поярково в Амурской области.

После осмотра врачом мальчик был отправлен домой, его жизни ничего не угрожало. По факту инцидента была начата доследственная проверка.



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