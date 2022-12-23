Бесхозную сумку обнаружили в переходе станции БКЛ "Мичуринский проспект"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Большая подозрительная сумка обнаружена в переходе станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что место опасной находки огорожено.

"Большая бесхозная спортивная сумка лежит в переходе станции Мичуринский проспект Большой кольцевой линии", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты приступили к обследованию сумки.

22 декабря рядом со станцией метро "Деловой центр" нашли бесхозный подозрительный пакет.

Сумку осмотрели кинологи и пришли к выводу, что вещи в ней не несут опасности. В бесхозном пакете оказались личные предметы.

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