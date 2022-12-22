Кинологи не нашли опасные вещи в бесхозном пакете возле метро "Деловой центр" в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

После осмотра найденного бесхозного пакета рядом со станцией метро "Деловой центр" в Москве, кинологи пришли к выводу, что вещи в нем не несут опасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

"Место опасной находки было огорожено, вызвали кинолога с собакой. В бесхозном пакете оказались личные вещи – одежда", – поделился он.

Представитель экстренных служб добавил, что обнаруженный пакет был передан правоохранителям.

О том, что рядом со станцией метро "Деловой центр" нашли бесхозный подозрительный пакет, стало известно в четверг, 22 декабря. Специалисты на тот момент оцепили территорию, чтобы дождаться кинолога.

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