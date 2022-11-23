12 автомобилей столкнулись на Новогиреевской эстакаде в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы столкнулись 12 автомобилей, в том числе маршрутный автобус. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, массовое ДТП произошло из-за сильного обледенения дороги. Информация о пострадавших уточняется.

По информации собеседника агентства, движение в районе аварии затруднено. Перекрыты две полосы.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе А-401 на Камчатке столкнулись 17 автомобилей. Обошлось без пострадавших. Причиной массового ДТП стало то, что один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге.

До этого на Щелковском шоссе в Москве столкнулись 12 автомобилей, в том числе автобус, три газели и такси. Водители не справились с управлением из-за наледи. Один человек получил легкие травмы.



Сразу 12 машин столкнулись на Новогиреевском путепроводе

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