"Мосфильм" впервые опубликовал кадры смертельной аварии с актером Евгением Урбанским

Фото: mosfilm.ru

"Мосфильм" опубликовал уникальную кинопленку, на которой запечатлен момент смертельной аварии с участием актера Евгения Урбанского во время съемок картины "Директор". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Пленку обнаружили в одной из коробок с 70-миллиметровом негативом во время инспекций служебных помещений на "Мосфильме".

"Трагическая смерть популярнейшего актера Евгения Урбанского в 1965 году на съемках фильма "Директор" за десятилетия успела обрасти массой слухов, домыслов и самых невероятных версий. Каково же было удивление сотрудников киностудии, когда при просмотре материала выяснилось, что найденная пленка содержит документальную запись трагической гибели артиста на съемочной площадке", – рассказали в концерне.

На кадрах видно, как машина с актером перевернулась, пока он ехал по барханам.

В конце сентября стало известно, что в эксплуатацию были сданы многофункциональный киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон "Мосфильма". Общая площадь объектов составляет 11 тысяч квадратных метров.

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