"Мосфильм" отреставрировал картину Леонида Гайдая "Спортлото-82"

Фото: кадр из фильма "Спортлото-82"/режиссер – Леонид Гайдай; производство – "Мосфильм"
Работники киностудии "Мосфильм" отреставрировали советскую комедию режиссера Леонида Гайдая "Спортлото-82". Об этом сообщается на сайте студии.
Теперь комедию можно посмотреть на YouTube-канале "Мосфильма". Зрители смогут выбрать разрешение в 4К. В пресс-службе отметили, что над картиной работал специалист по компьютерной реставрации Антон Мелешников, который занимался фильмом в течение трех месяцев.
"Несмотря на то что материал не является особо проблематичным (в сравнении с процессом предыдущих реставраций таких кинолент, как "Иван Грозный" или "Война и Мир"), работы достаточно. В частности, процесс реставрации осложняется дефектом цветового дыхания кинопленки: зрители могут наблюдать неприятное мерцание при просмотре старых фильмов, это происходит от того, что со временем цвет на пленке тускнеет и меняет оттенки", – отметил Мелешников.
Специалист добавил, что из-за этого соседние кадры картины смогут очень отличаться друг от друга.
Ранее Сергей Собянин посетил киноконцерн "Мосфильм". Мэр Москвы осмотрел результаты строительства комплекса и съемочного павильона № 17.
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