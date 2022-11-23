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23 ноября, 21:35

Найденный на детской площадке в Москве предмет оказался муляжом гранаты

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Предмет в виде гранаты, найденный на детской площадке у дома по улице Ляпидевского в Москве, оказался муляжом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

"Подозрительный предмет обследован, оказался обычным муляжом", – заявил собеседник информагентства.

Ранее стало известно, что на снегу у жилого дома № 6, корпуса 3 был найден предмет, похожий на гранату. Место обнаружения оперативно оцепили, находку обследовали саперы.

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