Массовые эвакуации произошли в московских судах из-за "минирований"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неизвестные разослали сообщения об угрозе взрыва в районные суды Москвы, в семи из них была организована эвакуация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Да, такие сообщения поступили в районные суды", – заявили в пресс-службе.

Там пояснили, что эвакуацию провели в Басманном, Кузьминском, Нагатинском, Останкинском, Перовском, Пресненском и Чертановском районных судах общей юрисдикции.

Ранее злоумышленники "заминировали" Останкинскую телебашню в Москве. Неизвестные отправили сообщения об угрозе взрыва не только Останкинской башни, но и экскурсионного бюро и касс. В башне была проведена проверка.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!