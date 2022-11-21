Московские суды вернулись к работе после массовых сообщений о "минировании"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Московские суды вернулись к штатному режиму работы после эвакуации посетителей из-за массовых сообщений о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

"Опасных для жизни предметов найдено не было. Все суды вернулись к работе в обычном режиме", – прокомментировали в Мосгорсуде.

Ранее в понедельник, 21 ноября, эвакуацию из-за сообщений о "минировании" провели в Басманном, Кузьминском, Нагатинском, Останкинском, Перовском, Пресненском и Чертановском районных судах общей юрисдикции. Неизвестные разослали сообщения об угрозе взрывов.

Отмечается, что рост подобных сообщений фиксируется в Москве с ноября 2019 года. Злоумышленники рассылают письма с соответствующим содержанием по электронной почте. Ни в одном из случаев угроза не была подтверждена.

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