В зданиях семи московских судов провели эвакуацию из-за сообщений о "минировании"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В зданиях семи районных судов Москвы провели эвакуацию из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Речь идет о Басманном, Головинском, Коптевском, Перовском, Пресненском, Симоновском и Чертановском судах.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Московском Губернском театре на Волгоградском проспекте. На место для проведения проверки были направлены экстренные службы.

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