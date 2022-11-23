Задержан водитель, сбивший полицейского после проезда на красный свет

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Правоохранительные органы задержали водителя автомобиля Honda, которого подозревают в наезде на сотрудника ГИБДД в ТиНАО, передает Агентство "Москва".

"...в короткие сроки установлено местонахождение подозреваемого 1991 года рождения, он задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Она также отметила, что расследование по уголовному делу продолжается. Подозреваемому предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.

Инцидент произошел в понедельник, 21 ноября. По версии следствия, мужчину за рулем автомобиля Honda остановили сотрудники ДПС. Поводом стал проезд машины на красный сигнал светофора.

Подозреваемый отказался заполнять документы о нарушении и начал движение, сбив полицейского, после чего скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

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