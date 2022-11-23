Росгвардия задержала голого мужчину, проникшего в столичный колледж

Фото: Росгвардия

Бойцы Росгвардии задержали голого мужчину, который проник в колледж на юге столицы. Он был передан сотрудникам МВД, сообщается на сайте ведомства.

По данным Росгвардии, инцидент произошел во 2-м Тульском переулке. Неизвестный проник в здание образовательного учреждения, разбив окно. После того как молодой человек оказался в помещении, он начал бегать по коридору, выкрикивать нецензурные слова и угрожать охраннику.

Позднее выяснилось, что совершившим правонарушение оказался 28-летний гражданин из Белоруссии. Он находился в нетрезвом виде и внятно объяснить свой поступок не мог.

Ранее следователи завели уголовное дело на мужчину, который появился на детской площадке в Санкт-Петербурге без одежды. Инцидент произошел около одного из домов по улице Маршала Казакова.

Как сообщили в СК РФ, гражданин показал свои половые органы несовершеннолетним. Уточнялось, что 49-летний петербуржец страдает психическим заболеванием.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!