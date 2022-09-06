Показывавшую грудь женщину госпитализировали в Краснодаре

Фото: телеграм-канал "Краснодар № 1 | Телетайп"

Сотрудники полиции передали оголявшую грудь на проезжей части улицы Промышленной в Краснодаре женщину работникам медицинского учреждения.

"На место прибыл наряд ППС краснодарской полиции и задержал указанную гражданку, которая вела себя неадекватно: раскидывала вещи, раздевалась. С учетом ее состояния на место была вызвана бригада медицинской помощи, которая приняла решение о госпитализации женщины", – сообщили РИА Новости в полиции Краснодара.

Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

До этого в центре столицы на улице Люсиновской задержали голого мужчину в неадекватном состоянии. На теле и ногах у него имелись кровоподтеки. Задержанный заявил, что повреждения нанес себе сам. Состояние у мужчины было невменяемое.

В отделе полиции, куда доставили мужчину, выяснилось, что это 39-летний житель Омска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Медики диагностировали у него шизофрению и колото-резаные раны.