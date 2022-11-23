Целью атаки беспилотников в Севастополе была Балаклавская ТЭС – Развожаев

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Силы противовоздушной обороны сбили в Севастополе два беспилотника, которые пытались приблизиться к Балаклавской ТЭС, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Укронацисты вновь пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. <...> Сейчас в городе тихо. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", – написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев предположил, что данную атаку на Балаклавскую ТЭС украинские военные намеревались приурочить к произошедшему семь лет назад теракту. Тогда ВСУ подорвали линию электропередачи в Херсоне, в результате чего Крым и Севастополь оказались полностью обесточены.

Политик также добавил, что 22 ноября над акваторией Черного моря российский флот отразил атаки еще трех беспилотников. Никто из людей не пострадал. Повреждений гражданской инфраструктуры не было.

Из-за работы систем ПВО в Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта.



Еще три беспилотника сбиты в акватории Севастополя – Развожаев

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