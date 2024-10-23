Sky News: пиццерия в Германии добавляла наркотики в свою пиццу

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Пиццерия в немецком Дюссельдорфе была закрыта после сообщений о наркотике в пицце, пишет Sky News.

Как говорится в материале издания, полицейские взялись за расследование этого дела, когда инспекторы по контролю за продуктами питания сообщили о подозрительно высоких продажах ресторана.

Менеджер ресторана заметил слежку за пиццерией и выбросил пакет с наркотиками. Его позже обнаружили полицейские. В результате, по данным полиции, в ресторане было найдено 1,6 килограмма наркотиков и 268 тысяч евро наличными.

В ходе расследования были арестованы трое сотрудников пиццерии, а также проведены обыски в домах 12 подозреваемых. Менеджер ресторана был задержан при попытке скрыться из страны, сейчас он остается под стражей.

По данным СМИ, пиццерия добавляла наркотик в свою пиццу, чтобы увеличить число продаж.

Ранее министерство Военно-морских сил Мексики конфисковало крупнейшую за время существования ведомства партию наркотиков общим весом более 8,3 тонны в районе побережья штата Мичоакан. Быстроходные лодки с запрещенными веществами были обнаружены при патрулировании береговой зоны. Одно из суден было взято на абордаж с помощью вертолета.