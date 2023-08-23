Жилой дом обрушился в Польше

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Жилое здание частично обрушилось в городе Жонсник в центральной Польше, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио RMF FM.

Представитель пожарной команды рассказал, что ЧП произошло во время ремонтных работ. По его словам, под завалами могут находиться люди.

Владелец дома сообщил пожарным, что двое строителей ремонтировали здание, в результате чего из-за вероятной конструктивной ошибки стены дома рухнули. Строителей ищет поисково-спасательная группа и 19 пожарных расчетов.

Спасатели утверждают, что нашли одного из пострадавших, однако голосовой связи с ним нет. Неизвестно, в каком он состоянии и где может находиться другой строитель.

7 июля жилое здание обрушилось в одном из пригородов бразильского штата Пернамбуку. По информации местных властей, четырехэтажный дом был в 2010 году признан непригодным для использования и выселен. При этом спустя два года жители самовольно заняли помещения. Спасатели извлекли из-под завалов 14 человек.

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