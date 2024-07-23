Обвиняемый во взятке замгубернатора Тюменской области пытался скрыться от следствия

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которого обвиняют в получении крупной взятки, пытался скрыться от следствия. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

"У Вахрина было намерение скрыться от следствия. Он предпринял такую попытку в ночное время, на следующий день после возбуждения против него уголовного дела", – отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что скрыться от следствия также планировал и второй фигурант дела – предполагаемый взяткодатель, директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Вахрина и заключил его под стражу до 6 августа. Гоцык также был направлен в СИЗО на тот же срок. Следствие вменяет Вахрину преступление, которое предусмотрено статьей УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".