The Guardian: во Франции 145 человек получили уколы шприцами на фестивале

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Во Франции 145 человек укололи шприцами на ежегодном уличном музыкальном фестивале Fete de la musique, 13 заявлений приходится на Париж. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, на данный момент задержаны 12 подозреваемых. Среди них четыре жителя из Ангулема, которых подозревают в нападении на 50 человек.

Журналисты отметили, что накануне праздника в соцсетях появились сообщения с призывами к нападению на женщин, однако среди жертв есть и мужчины. Нескольких потерпевших доставили в больницы для токсикологического анализа.

В Париже к расследованию приступили после трех заявлений, среди пострадавших – 15-летняя девочка. Все трое заявителей отметили плохое самочувствие после укола.

Ранее французский врач Жоэль Ле Скуарнек, совершивший преступления сексуального характера против 299 пациентов, получил 20 лет тюремного заключения. Большинство его жертв были детьми младше 15 лет.

В отношении Ле Скуарнека продолжаются еще два разбирательства. Сам он признал вину по всем выдвинутым против него обвинениям.