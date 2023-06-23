Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:56

Происшествия

Крымский поселок остался без газа из-за повреждения трубопровода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

500 абонентов остались без газа в крымском поселке городского типа Кореиз. Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство региона.

Как уточнил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, это связано с повреждением газопровода. В настоящее время на месте работают аварийные службы.

Местные власти ожидают, что восстановить подачу газа удастся до конца текущего дня.

В минувшем мае в Белгородской области семь населенных пунктов остались без света из-за обстрела со стороны украинской армии. Ударом ВСУ оказалась повреждена линия электропередачи в селе Черемошном.

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика