В Москве двое мужчин насмерть забили собутыльника

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

На севере Москвы двое мужчин во время распития спиртных напитков до смерти избили своего собутыльника. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК РФ.

"По данным следствия, в вечернее время 20 марта 2023 года двое мужчин 1989 и 1999 годов рождения <...> в ходе распития спиртных напитков нанесли множественные удары ранее знакомому мужчине 1965 года рождения, от полученных повреждений последний скончался на месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в квартире, расположенной в одном из домов на Вятской улице. К настоящему моменту подозреваемых задержали, их доставили в отдел СК для проведения следственных действий.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчин под стражу.

В декабре прошлого года в подмосковных Мытищах мужчина убил бывшую супругу, находясь у нее в гостях. В момент инцидента они распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошел конфликт, после чего мужчина ударил женщину сначала чайником, а потом ножом.



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