В KFC заявили, что потасовка в ресторане в Петербурге не связана с долгим ожиданием заказа

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В KFC рассказали, что причиной потасовки в одном из ресторанов сети в Санкт-Петербурге стал конфликт между посетителями. Драка не была связана с долгим ожидаем заказа. Об этом пишет "Газета.ру".

Представители популярной сети ресторанов быстрого питания уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

"Конфликт произошел между гостями в зале, менеджер за стойкой пытался успокоить гостей. Инцидент не был связан с долгим ожиданием заказа, в KFC приняты высокие стандарты качества и сервиса, которым следуют наши сотрудники", – подчеркнули в организации.

Сеть ресторанов следит за тем, чтобы сотрудники придерживались профессионального поведения в любой ситуации. Приоритетом также остается безопасность посетителей, добавили в пресс-службе KFC.

Ранее сообщалось, что посетители напали на сотрудников ресторана KFC в Санкт-Петербурге. Видео, на котором зафиксировано, как злоумышленники проявляют агрессию, распространилось в Сети.

Уточнялось, что инцидент произошел в кафе на Московском проспекте. На кадрах можно увидеть, как двое перепрыгивают через стойку. Отмечалось, что причиной конфликта могло стать долгое ожидание заказа. Молодые люди хотели получить ведро курицы.

Посетители напали на сотрудников KFС из-за долгого ожидания заказа в ВАО столицы

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