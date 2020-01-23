Многодетная мать подозревается в убийстве двух своих детей

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В пермском Кудымкаре многодетную мать подозревают в убийстве двух своих детей, сообщает пресс-служба СК по региону.

По предварительным данным, детей 2014 и 2019 годов рождения убили утром 23 января. По данному факту краевой СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

В преступлении подозревают их мать. Всего у женщины было четверо несовершеннолетних детей.

"После этого она попыталась свести счеты с жизнью, в связи с чем в настоящее время она находится в медицинском учреждении. Еще двое детей женщины 2011 и 2017 годов рождения сейчас вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии", – говорится в сообщении СУСК по Пермском краю.

В минувшем году больше всего преступлений женщины совершили в Московской, Челябинской и Свердловской областях. Согласно данным МВД, достаточно высокий уровень женской преступности в 2019 году был зафиксирован в Ростовской области и Москве.

Минимальные показатели отмечались в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Ингушетии, Калмыкии и Севастополе. Всего в России в прошлом году женщины совершили около 142 тысяч преступлений.