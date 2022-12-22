Wildberries сообщил о проверке миграционного учета на складе в Электростали

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Маркетплейс Wildberries сообщил о проверке миграционного учета на складе, расположенном в Электростали. Об этом в компании рассказали Москве 24.

"На одном из складов компании проходит проверка миграционного учета граждан – в стандартном для данной процедуре режиме. Около 99% сотрудников склада – граждане РФ, а также есть граждане из стран ЕАЭС с официальным разрешением на работу из других стран", – рассказали в Wildberries.

По информации компании, сотрудникам проверяющих ведомств оказывают необходимое содействие.

Также подчеркивается, что проверка миграционного учета не повлияла на работу склада. Здесь по-прежнему принимают товары от предпринимателей, а также сортируют и отправляют заказы.

Ранее в декабре сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба намерена проверить Wildberries на обоснованность применения системы штрафов для продавцов. Условия со стороны площадки были ужесточены с 1 декабря текущего года.

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