Кинолога вызвали к станции метро "Деловой центр" из-за бесхозного предмета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кинолога вызвали к станции столичного метро "Деловой центр" из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, из-за бесхозного предмета огородили место в ожидании кинолога с собакой.

Ранее сообщалось об обнаружении подозрительного предмета возле банкомата на Зеленодольской улице. На место вызвали расчет кинологов, однако они не нашли взрывоопасные вещества в пакете возле банкомата в офисе Альфа-Банка.



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