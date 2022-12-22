Движение ограничено на трассе М-4 "Дон" после ДТП

Фото: Москва 24/Александр Авилов

После ДТП на 81-м километре М-4 "Дон" в сторону Москвы открыли движение по левой полосе, сообщается в телеграм-канале "Автодора".

Ранее сообщали, что авария произошла в сторону Москвы на М-4 "Дон" в районе пересечения с большой "бетонкой" – трассой А-108.

"Объезд через Каширское шоссе у Ситне-Щелканова", – отметили в сообщении.

О пострадавших в сообщении не уточнялось.

Ранее ДТП с участием автобуса, перевозившего группу детей, произошло под Новосибирском. Автобус рейсом из Новосибирска в Барнаул выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "КамАЗ". В автобусе находились 36 пассажиров, включая 27 детей. В Искитимскую городскую больницу доставили пятерых детей.

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