Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 52-го км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 52-го километра МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено. Занято три полосы из шести. Водителям рекомендовали по возможности объезжать данный участок.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе 65-го километра Московской кольцевой автодороги произошла авария с участием двух автомобилей. Движение на данном участке было временно затруднено. Информация о пострадавших не поступала.

До этого на улице Крымский Вал в Москве произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека.



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