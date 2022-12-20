На внутренней стороне 65 км МКАД столкнулись два автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Департамент транспорта Москвы сообщил об аварии с участием двух автомобилей в районе 65-го километра МКАД, указывается в телеграм-канале ведомства.

"На внутренней стороне 65-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. Заняты две полосы из пяти", – рассказали в Дептрансе.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали о ДТП с участием шести автомобилей на Братеевском мосту. В связи с инцидентом было затруднено движение в сторону области.

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