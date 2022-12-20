20 декабря, 18:48Происшествия
На внутренней стороне 65 км МКАД столкнулись два автомобиля
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Департамент транспорта Москвы сообщил об аварии с участием двух автомобилей в районе 65-го километра МКАД, указывается в телеграм-канале ведомства.
"На внутренней стороне 65-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. Заняты две полосы из пяти", – рассказали в Дептрансе.
На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали о ДТП с участием шести автомобилей на Братеевском мосту. В связи с инцидентом было затруднено движение в сторону области.
Столичный трафик в вечерний час пик может достигнуть 10 баллов
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!