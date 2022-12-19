Два человека пострадали в ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На улице Крымский Вал произошло столкновение двух автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что авария случилась в районе 8-го дома. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, один из пострадавших автомобилей – машина скорой помощи.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы автомобилист при движении задним ходом наехал на 78-летнюю женщину. Женщина скончалась на месте.

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