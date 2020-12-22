Трех москвичей задержали по подозрению в убийстве в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело мужчины с ножевыми ранениями в груди обнаружили в песчаном карьере возле деревни Двуглинково в подмосковных Луховицах, сообщают "Дни.ру".

В региональном СК рассказали, что по подозрению в совершении убийства задержали троих москвичей 19, 24 и 26 лет.

По данным следствия, молодые люди занимались незаконной деятельностью, а убитый неоднократно выполнял их разнообразные поручения. Опасаясь разоблачения, один из подозреваемых принял решение об устранении свидетеля, а двое других совершили расправу, отметили в СК.

Ранее в Ружейном переулке в центре столицы обнаружили тело женщины. Как уточняется, тело погибшей сильно повреждено.