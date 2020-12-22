В Химках юноша погиб при попытке сделать селфи на высоковольтной линии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

СК РФ по Московской области начал проверку после обнаружения тела 20-летнего местного жителя в химкинском микрорайоне Сходня. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"По предварительным данным, молодой человек забрался на высоковольтную линию с целью сделать селфи, после чего его ударило током и он упал", – заявили в СК.

На данный момент обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее в МЧС России напомнили, что на территории размещения высоковольтных линий запрещено запускать фейерверки. Пиротехнику также нельзя поджигать у пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов и газопроводов.

