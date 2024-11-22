На МКАД в районе Сколковского шоссе затруднено движение из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе Сколковского шоссе МКАД на 53-м километре затруднено движение из-за ДТП, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что левая, правая и средняя полосы перекрыты. На месте инцидента работают оперативные службы. Они уточняют причины происшествия и данные о пострадавших.

Ранее движение транспорта было затруднено на 12-м километре МКАД в районе съезда № 11 из-за столкновения автомобиля Fiat Ducato с "КамАЗом". Водителей призывали выбирать пути объезда.

По предварительным данным ГАИ, водитель Fiat въехал в стоявший на пятой полосе грузовик, который проводил уборочные работы. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте.

Позже движение восстановили.