Основатель Zenden выразил готовность к сотрудничеству с ФСБ, МВД и ФНС

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Основатель обувной сети Zenden Андрей Павлов (признан иноагентом в РФ) в своем телеграм-канале заявил о готовности к сотрудничеству с сотрудникам ФСБ, МВД, ФНС для того, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

По его словам, если сотрудники его компании наносят ущерб государству и акционерам, то они должны быть наказаны по всей строгости закона.

"Не сомневаюсь, законность и справедливость восторжествует", – подчеркнул Павлов.

Он указал, что схема дробления бизнеса, которую вменяют в вину компании, подразумевает не уклонение от уплаты налогов, а их переплату в бюджет. Основатель Zenden подчеркнул, что торговая сеть не только переплачивает законом установленные налоги, но и ведет эффективную деятельность.

В связи с этим Павлов также заявил о невозможности продажи обуви без маркировки, так как продукция выпускается в России или официально импортируется, а ошибку не пропустит система.

Накануне силовики организовали обыски на складах компаний, которые следствие считает связанными с Павловым. Предварительно, следственные действия прошли в микрорайоне Белые Столбы в Домодедове и в столичном офисе магазина на Щукинской улице.

Также СМИ сообщили, что следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 171.1 УК РФ, которая предполагает наказание за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки. Как утверждают журналисты, при исследовании обувного рынка были выявлены продажи товаров с несуществующими кодами маркировки.

