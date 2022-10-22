22 октября, 21:40Происшествия
Раненный во время драки в Турции россиянин скончался в больнице – СМИ
Фото: телеграм-канал Readovka
Россиянин, который получил ножевое ранение во время драки в Турции, скончался в больнице. Об этом пишет Yeni Alanya.
Отмечается, что медики не смогли спасти жизнь гражданина РФ. По данному инциденту местная полиция задержала шесть подозреваемых.
Ранее стало известно, что гражданин РФ получил ножевое ранение в Турции в результате драки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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