22 августа, 10:51Происшествия
Все трое задержанные в Крыму агенты украинской разведки арестованы
Фото: ЦОС ФСБ
Всех троих агентов военной разведки Украины, задержанных в Крыму, арестовали, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ РФ.
Ранее стало известно, что ФСБ РФ задержала в Крыму и Севастополе трех агентов украинской военной разведки, обученных диверсии и шпионажу. Двое из них – граждане России, один – Молдавии.
Злоумышленники планировали подрывы на территории полуострова. Среди их целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь. Все задержанные фигуранты дают признательные показания.
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