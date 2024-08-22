Все трое задержанные в Крыму агенты украинской разведки арестованы

Фото: ЦОС ФСБ

Всех троих агентов военной разведки Украины, задержанных в Крыму, арестовали, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ РФ.

Ранее стало известно, что ФСБ РФ задержала в Крыму и Севастополе трех агентов украинской военной разведки, обученных диверсии и шпионажу. Двое из них – граждане России, один – Молдавии.

Злоумышленники планировали подрывы на территории полуострова. Среди их целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь. Все задержанные фигуранты дают признательные показания.