В Подмосковье возбуждено дело после того, как группа подростков остригла девочку

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Правоохранители возбудили уголовное дело в Ленинском городском округе по статье "Хулиганство" по факту причинения телесных повреждений 10-летней девочке, передает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

Ранее в СМИ сообщали, что днем 21 августа трое несовершеннолетних отстригли прядь волос с головы девочки, после того как она сделала им замечание на их некорректное поведение в общественном месте. Все происходило на детской площадке на Южной улице в поселке Дрожжино.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают личности злоумышленников, а также все обстоятельства произошедшего.

Ранее по статье "Мелкое хулиганство" были арестованы двое москвичей на 15 и 10 суток соответственно за то, что они загорали на детской площадке в Москве в раздетом виде.

Мужчин заметила девушка и сделала им замечание, однако один из них стал нецензурно выражаться, а потом ударил ее.