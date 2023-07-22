Пожар произошел в квартире на северо-востоке столицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в квартире на Шенкурском проезде в Бибиреве, сообщает Агентство "Москва".

Огонь вспыхнул в квартире в Шенкурском проезде, 8Б. По информации источника в экстренных службах, в квартире на восьмом этаже обнаружили одного погибшего.

Еще двух человек спасли с верхних этажей. Возгорание потушили на площади 20 квадратных метров.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате пожара в одном из 12-этажных домов на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Известно, что пожар произошел на восьмом этаже.

Как рассказали очевидцы, находящийся внутри мужчина, стоял у окна и ожидал спасателей, которые в скором времени прибыли. Им удалось его спасти, использовав подъемник. Всего было эвакуировано 10 человек. Позже огонь перекинулся на соседние квартиры высотного дома, однако спасатели смогли локализовать возгорание.