Стало известно о состоянии военкоров, пострадавших в результате обстрела ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, получивший ранения разной степени тяжести при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, он получил сквозное ранение нижних конечностей. Михальчевский находится в стабильном состоянии. Журналиста доставили в больницу Скорой помощи №6 в Симферополе.

В свою очередь газета "Известия" сообщает, что ее военный корреспондент Роман Польшаков перенес операцию на стопе. Еще три осколка из него предстоит извлечь – один в районе диафрагмы, один в боку и один в ягодице.

"На ноге полностью на вылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа тоже на вылет, но там сделали операцию, все зашили, чтобы остановить кровотечение", – говорится на сайте газеты.

У оператора "Известий" Дмитрия Шикова задеты мягкие ткани. Он получил осколочные ранения и перелом тазобедренных костей.

Украинские войска ударили по группе российских журналистов, применив кассетные боеприпасы в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

Уточняется, что представители СМИ готовили материалы об артиллерийских обстрелах со стороны Украины. Всего на съемке одновременно находились девять журналистов. Они разделились на две группы и работали параллельно.

Всего в группе вместе с Журавлевым оказалось пять человек. Четверо пострадали. Была проведена оперативная эвакуация. Вторая группа журналистов нескольких изданий не пострадала.

Корреспондент Ростислав Журавлев скончался во время эвакуационных мероприятий в результате травм, полученных после разрыва кассетного боеприпаса. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным погибшего. В своем телеграм-канале он уточнил, что обстрелу подверглась гражданская машина, которая следовала от Васильевки к селу Владимировка.

Люди несут цветы к зданию "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве.

ВСУ могут ударить по освобожденным территориям Артемовска кассетными боеприпасами