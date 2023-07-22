СК завел дело после обрушения моста с пешеходами в Луге Ленобласти

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения моста с пешеходами в городе Луга Ленинградской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

В результате один человек погиб, троих доставили в межрайонную больницу. На месте происшествия работают правоохранительные органы и аварийные службы.

Дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности".

На место случившегося направилась следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу в составе следователей, следователей-криминалистов отдела криминалистики, сотрудников полиции и эксперта.

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